وزارة الشباب تتابع عددا من المشاريع التنموية للقطاع

طرابلس 12 يناير 2023 (وال) – تابع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية ” فتح الله الزني” مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ” ابراهيم تاكيتة” عددا من المشاريع التنموية للمرافق الشبابية.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة جدوى عدد من المشاريع التابعة لقطاع الشباب والمتوقفة من منذ ما يزيد 15 عام واتخاذ مايلزم بشأنها من حيث استئنافها وإعادة دراستها فنيا.

وأكد ” الزني” على أهمية هذه المراكز في تحصين الشباب وتمكينهم من المهارات الحياتية، واحتضانها للمناشط الشبابية الوطنية الهادفة لبناء قدراتهم ضمن خطة عودة الحياة .

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