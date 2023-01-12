وزارة الصناعة تؤكد على إنجاح تأسيس القطب الصناعي التكنولوجي.

طرابلس 12 يناير 2023 م ( وال ) – عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسه ” اجتماعا مع مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة تم خلاله مناقشة الخطة العامة للوزارة والجهات التابعة لها التي تتضمن أهمية إنجاح تأسيس القطب الصناعي التكنولوجي وكذلك مراقبة جودة المنتجات المحلية .

كما تناول الاجتماع الدي عقد بديوان الوزارة بطرابلس دور مركز البحوث الصناعية في دعم قطاع الصناعة والنهوض به وبالشركات الصناعية وكذلك مناقشه كتاب رئيس مجلس اداره الشركة الليبية للحديد والصلب المتعلقة بوجود حديد تسليح بالسوق المحلي غير خاضع للتحاليل والاشتراطات اللازمة في ذلك .

وتم التأكيد على اصدار مجلة الصناعة وتفعيل موقع الوزارة الالكتروني.