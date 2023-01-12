مدير جهاز الطب العسكري يتفقد سير العمل بمستشفى (على عمر عسكر) .

طرابلس 12 يناير 2023م (وال) – قام مدير جهاز الطب العسكري الدكتور “إبراهيم الرايس”، بزيارة تفقدية لمستشفى على عمر عسكر للوقوف على سير العمل بمختلف اقسامه الطبية .

واستمع “الرايس” إلى شروح توضيحية من مدير عام المستشفى عقيد “وسام القذافي” ، ومدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور ” محمد الأجنف” ، والأطباء فيما يخص ألية العمل داخل الأقسام الطبية والإشكاليات التي تعانيها من نقص في المعدات والكادر الطبي.

وأكد مدير جهاز الطب العسكري انه سيقوم بحلحلة ما تمر به الأقسام الطبية بالمستشفى من إشكاليات.

وبدوره عبّر مدير عام المستشفى عن امتنانه لزيارة مدير الجهاز للمستشفى ، والاهتمام الذي يُليه لهذا المرفق الطبي الذي يغطي رقعة جغرافية واسعة.

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