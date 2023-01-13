اختتام ورشة عمل للأخصائيين والمرشدين النفسيين بمدارس بالجفرة.

الجفرة 12 يناير 2023 م (وال) – اختتمت بمدينة هون ورشة العمل التدريبية الخاصة بتأهيل الاخصائيات والمرشدين النفسيين التي نظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية المدرسية والدعم النفسي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة.

وتلقت المشاركات في الورشة محاضرات ودروس عملية ونظرية استمرت على مدى اربعة ايام حول دور الاخصائيين والمرشدين داخل المؤسسات التعليمية في حلحلت الاشكاليات التي تواجه الطالب او المدرسة وكيفية التعامل وعدم تشتيت الجهود التي تبذل من المعلم او الطالب في التحصيل العلمي.

واوضحت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي ” خديجة محمد ” ان عمل هذه الورشة التي نظمت على نمطها ورش أخرى في كل من سوكنة وودان وزلة والفقهاء لنفس الفئة، مشيرة الى ان دورات تدريبية أخرى ستقام خلال الايام القليلة القادمة في الاسعافات الاولية ومحاضرات تربوية وتثقيفية علمية كذلك ستوزع مواد الاسعافات الاولية على كافة المدارس بمناطق الجفرة.

( وال)