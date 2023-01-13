المجلس الأعلى للدولة: لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد.

طرابلس 12 يناير 2023م (وال) ـ اعترض المجلس الأعلى للدولة على تصريحات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” خلال لقائها عدد من النواب أكدت فيها على دور الوزارة في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان عبر صفحة المجلس على “فيسبوك” إنه “تابع ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب”.

وأكد المكتب الإعلامي أنه “لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد”.

وكانت “المنقوش” أكدت خلال لقائها أمس الأربعاء في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.