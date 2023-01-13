( ايريني ) ترصد (1085) رحلة مشبوهة نحو ليبيا خلال شهر ديسمبر2022م.

روما 12 يناير 2023م ( وال ) – كشفت وكالة نوفا الإيطالية للانباء عن توجه (1085 ) رحلة مشبوهة نحو ليبيا خلال شهر ديسمبر من العام 2022، راقبت عملية إيني الأوروبية 21 رحلة منها تنفيذا لصلاحياتها في مراقبة حظر التسليح على ليبيا.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته إن العملية البحرية الأوروبية المعروفة باسم ” إيريني ” استمرت في مراقبة 25 مطارا ومدرجا، و16 ميناء ومحطة نفطية، كما حققت مع 348 سفينة تجارية من أصل 8146 لاسلكيا، فيما أجرت زيارات ميدانية على متن 12 سفينة.

وأشارت ” نوفا ” إلى أن عملية إيريني قدمت حتى الآن 41 تقريرا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.

وبحسب تقريرها الشهري فقد أصدرت العملية ” ايريني ” من خلال خلية المعلومات الجنائية، توصيتين من أصل 75 تفتيش لسفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس 2020، إطلاق عملية جديدة تسمى ” إيريني ” وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتعتبر ” إيريني ” جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن جهودًا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وتتمثل مهام العملية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وهي المهمة الرئيسية، إلى جانب جمع المعلومات حول تهريب النفط ، ولا سيما ما يترتب على ذلك من عواقب على الاقتصاد الليبي واستخدامه المحتمل في تمويل سوق السلاح؛ فضلاً عن المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بتهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات جواً ومشاركتها مع فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب، غير أن النشاط الأخير لم ينفذ بعد.

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