وزير التعليم العالي يستقبل سفيرة بريطانيا لدى ليبيا.

طرابلس 13 يناير 2023 م ( وال ) – استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب ” مساء الخميس بديوان الوزارة بطرابلس السفيرة البريطانية لدى ليبيا ” كارولين هورندال” الذي سلمته دعوة للحضور والمشاركة في مؤتمر التعليم الدولي المقرر إقامته بلندن منتصف العام الحالي .

وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن ” القيب ” قبل الدعوة الرسمية كممثل عن وزارة التعليم العالي بليبيا خلال المؤتمر” .

وأضافت المصادر أن اللقاء الذي حضره لفيف من المسؤولين بالجامعات الليبية جري خلاله أيضا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين .

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