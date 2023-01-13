ليبيا نيوز

وزير التعليم العالي يستقبل سفيرة بريطانيا لدى ليبيا.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 يناير 2023 م ( وال ) –  استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب ” مساء الخميس  بديوان الوزارة بطرابلس السفيرة البريطانية لدى ليبيا ” كارولين هورندال”  الذي سلمته دعوة للحضور والمشاركة في مؤتمر التعليم الدولي المقرر إقامته بلندن منتصف العام الحالي .

 وذكرت وزارة التعليم  عبر صفحتها  على الفيسبوك  أن  ” القيب ” قبل  الدعوة الرسمية كممثل عن وزارة التعليم العالي بليبيا خلال المؤتمر”  .

 وأضافت المصادر أن اللقاء الذي حضره لفيف من المسؤولين بالجامعات الليبية جري خلاله أيضا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين .

….( وال ) ….. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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