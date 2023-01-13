الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا حسب المركز الوطني للارصاد الجوية .

طرابلس 13 يناير 2023 (وال)- ملخص: لاتزال الأجواء باردة على اغلب مناطق ليبيا، وفرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال، وتكون جيدة يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتكون الفرصة أفضل يوم الغد خاصة على الساحل الممتد من (الخمس حتى سرت) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-18)مْ .وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على اغلب المناطق ، ومن المتوقع ان تكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة يوم الأحد لتشمل أغلب المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية ،وسقوط حبات البرد (التبروري )على مناطق الجبل الأخضر مما تسبب جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ, ولاتتجاوز (12)مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الأحد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09

وال..