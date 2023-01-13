ليبيا نيوز

إدَارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية بوزارة التعليم تقيم ملتقى حول الخدمة الاجتماعية.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 يناير 2023 (وال)- اقامت إدَارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي بوزارة  التربية والتعليم مُلتقَىا خاصا لِطرح مَشروع (النّموذجية فِي الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسِية والدّعم النّفسي) الذي تُنفّذه الإدارة بِرعَاية مُراقبة التّربية والتّعليم جنزور.

وَحضَر المُلتقَى الذي أُقِيم بأكادِيمية الدِّراسات العُليا مُدير إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسِية والدّعم النّفسي بالوزارة ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدِية جنزور وعَميد أكادِيمية الدِّراسات العُليا بجنزور ومُديري المكاتب ورؤسَاء الأقسام بالمُراقبة، ومُديري المدارس وعَدد مِنْ الاِختصاصين الاِجتماعيين والمُرشدين النّفسيين والمُسعفين الصّحيين بالمَدارس.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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