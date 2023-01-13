انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي بتونس.

تونس 13 يناير 2023 م ( وال ) – انطلقت اليوم الجمعة بتونس أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي والذي يعقد تحت عنوان “هيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا”،

وحذر المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر من خطورة الرقمنة الحديثة وتأثيرها السلبي على هوية الأمة العربية.

وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قرمازي قطاط، ضرورة مجابهة تحديات الرقمية العالمية كوسيلة لحفظ المجتمع ولأجل التحكم بعدم تفاقم مخاطرها والحؤول دون هيمنتها.

وفى السياق، لفت رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد الحارثي، إلى انتقال الحرب من السلاح إلى الرقمية، مشددا على أهمية التصدي الحازم لسلبيات وتأثير الرقمية لحماية مجتمعاتنا من تذويب هويتنا.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين بحضور أكثر من ثلاثين وزيرا ومسؤولا إعلاميا عربيا وخبيرا عربيا وأجنبيا، لإثراء 5 حلقات نقاش على مدار أعمال المؤتمر لمناقشة عديد القضايا التي تهم الإعلام الرقمي وسبل مجابهته عربيا.

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