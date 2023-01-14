مركز مكافحة الأمراض يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع لجنة مكافحة العمى.

طرابلس 13 يناير 2023م (وال) ـ وقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اتفاقية تعاون مشترك مع لجنة مكافحة العمى، وذلك استجابة للنتائج والمؤشرات المقلقة للمسح الذي أقيم المدة الماضية في المنطقة الجنوبية بخصوص مرض الجلوكوما (الماء الأزرق).

ووقع الاتفاقية عن جانب المركز الوطني مدير المركز حيدر السائح في حين وقع الاتفاقية عن جانب لجنة مكافحة العمى رئيس اللجنة أبوبكر طرينة، في مراسم حضرها مدير مكتب البحوث واللجان العلمية ومدير مكتب الدعم الفني ومدير إدارة الأمراض غير السارية.

وتم الاتفاق على توفير السبل ووضع استراتيجية عاجلة للوقاية ومكافحة وعلاج أمراض العيون بشكل عام، ومرض الجلوكوما (الماء الأزرق) بشكل خاص بالجنوب الليبي وباقي المناطق والمدن.