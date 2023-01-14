القنصلية الليبية بتونس تعلن إزالة 1138 اسم مواطن ليبي من منظومة تشابه الأسماء.

تونس 13 يناير 2023م (وال) ـ أعلنت القنصلية الليبية العامة بتونس بانه قد تسوية أوضاع المواطنين الليبيين الذين تقدموا بطلبات التماس بشأن تكرار ايقافهم من قبل منظومة تشابه الأسماء بالمنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس بسبب “تشابه الأسماء”.

ودعت القنصلية عبر صفحتها على “فيسبوك” المعنيين بمراجعة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية للاطلاع على القوائم المحالة اليها للتأكد من أسمائهم بهذا الشأن.

من جهته، أكد القنصل العام الليبي بتونس “فاضل القريو” إزالة (1138) اسم مواطن ليبي من منظومة تشابه الأسماء.

وأوضح “القريو” في منشور على حسابه على “فيسبوك” أن هذه الخطوة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية الليبية والتونسية، مشيرا إلى أن العمل مازال مستمراً لمعالجة إشكالية تشابه الأسماء، التي يعاني منها المواطنون الليبيون كثيرا في المعابر الحدودية أثناء سفرهم لتونس.

وأشار “القريو” إلى أنه تمت أيضا معالجة كافة العراقيل التي تواجه المواطن الليبي أثناء تنقله أو إقامته بتونس.