ورشة عمل حول معايير تقييم وتصنيف المعاهد التقنية العليا برقدالين .

رقدالين 14 يناير 2923م ( وال ) – نظم المعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين بالتعاون مع إدارة المعاهد التقنية العليا، ورشة عمل بعنوان (معايير تقييم وتصنيف المعاهد التقنية العليا)،

وتركزت اعمال الورشة على مناقشة معايير الدبلوم التخصصي وما يميزه عن غيره من الدراسات التقنية والاستفادة من تجارب الباحثين في مجالات تخصصاتهم التقنية وما يتوقعه ويراه الأكاديميون من علوم وتخصصات من شأنها تطوير التعليم التقني والفني.

وقدّم رئيس قسم الشؤون العلمية بوزارة التعليم التقني الدكتور أحمد الحبلوص رؤية الوزارة في معايير الدبلوم التخصصي و وضع آلية لمعالجة وتوحيد كافة التصنيفات بالمعاهد التقنية العليا.

وشارك في اعمال الورشة مدير إدارة المعاهد التقنية العليا الدكتور بلقاسم الجربي ومدير إدارة الدراسات العليا الدكتور ماهر أبوراس ورئيس قسم الايفاد بالداخل الدكتور عبدالرؤوف شتيوي ورئيس قسم الورش محمد العروسي مدراء المعاهد التقنية العليا بمنطقة الساحل الغربي و مكاتب الشؤون العلمية و التسجيل بالمنطقة الغربية وباطن الجبل وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالتعليم التقني والفني .

واوضح مدير المعهد العالي للعلوم التقنية الدكتور طارق النائلي لوكالة الانباء الليبية بان اعمال هذه الورشة خصصت لوضع معايير تصنيف المعاهد العليا بوزارة التعليم التقني والفني من خلال تصور يتم تدوينه في نماذج لتقييم المعاهد من حيث الامكانيات والنشاط تنطبق عليه معايير الجودة والتصنيف .

وقال بعد وضع المعايير يتم مناقشتها والخروج برؤية كيفية تقييم المعاهد العليا واعطائها التراتيب حسب قدرة كلا منها ممن تتوفر فيها الشروط المطلوبة .

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