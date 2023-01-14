مشاركة وزير النفط في القمة العالمية لأمن الطاقة 

طرابلس 14 يناير 2023 (وال)- شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر، عبر الفيديو التي تستضيفها الهند.

و أوضح الوزير في كلمته، أنّ دولة ليبيا تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة، مشيراً الى أن ليبيا تصدر معظم إنتاجها من النفط الخام، وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الأزمة العالمية، وأنّ مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الأخرى.

ودعا الدول الصديقة للاستثمار في البلاد، وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد 2011م. (وال _ طرابلس)

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