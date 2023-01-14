قسم البحوث والاستشارات العلمية بكلية اللغات بجامعة سبها ينظم جلسة حوارية حول جودة التدريس للغات الاجنبية .

سبها 14 يناير 2023 ( وال )- نظم قسم البحوث والاستشارات العلمية بكلية اللغات بجامعة سبها بالتعاون مع الأقسام العلمية بالكلية ( قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغات والدراسات الأفريقية جلسة حوارية حول جودة التدريس للغات الاجنبية فى اطار في إطار الرفع من جودة تدريس اللغات الأجنبية بكلية اللغات .

وتناولت الندوة التى حضرها عميد كلية اللغات الدكتور ” محمد عبدالقادر أبوبكر ” ووكيل الشؤون العلمية الدكتور ” إبراهيم الهادي لحميدي ” ومدير مكتب الدراسات العليا الدكتور ” عثمان عبدالسلام الجيلانى ” ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والموظفين بالكلية تطور مناهج تدريس اللغة الفرنسية، وظهور ما يسمى بالإطار المرجعي الأوروبي المشترك في تعليم اللغات الأجنبية و مقدمة في طرق تدريس مفردات اللغات الأجنبية .

هذا وافضت الجلسة الحوارية على عدد من التوصيات التى اكدت مراجعة مناهج التدريس في أقسام الكلية، وتطويرها لمواكبة المناهج الحديثة ووضع وضع حوافز لتشجيع تعلم اللغات الأجنبية، وذلك بالتواصل والتعاون مع المؤسسات الرسمية في الدولة والعمل على تطوير الكلية من حيث تخصيص مبنى تتوفر فيه احتياجات كلية مستقلة، بإمكانيات حديثة من أجهزة ومعدات تعليم اللغات. الى جانب زيادة عدد الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية، لمعالجة مشاكل الكلية وإيجاد الحلول لها .

(وال سبها )