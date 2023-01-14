ابوجناح يتابع عمليات القسطرة الدماغية التي يجريها طبيب زائر بمستشفي معيتقة .

طرابلس 14 يناير 2023 م ( وال ) – أعربت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن دعمها لبرنامج الطبيب الزائر ، مؤكدة على توجهها لإطلاق حزمة من البرامج الداعمة لتوطين الخدمات العلاجية بالداخل في مختلف المناطق خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” عقب متابعته مساء الجمعة عمليات القسطرة الدماغية التي يجريها الجرّاح «صالح الأمين» استشاري قسطرة دماغية، ورئيس قسم القسطرة الدماغية بمستشفى برمينغهام البريطاني ، داخل مستشفى معيتيقة، خلال زيارته لليبيا .

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها على الفيسبوك بأنها قامت بتوفير المستلزمات والمواد الخاصة بإجراء العمليات من خلال طلبية شراء عاجلة ، دعمًا منها لبرنامج توطين العلاج بالداخل” .

ووفقا لصفحه ذاتها بلغ عدد العمليات التي أجراها الطبيب ” الأمين” ” 25″ عملية جراحية معقّدة ، وسيقدم أيضاً الاستشارات لحالات تعاني من تشوّهات بالأوعية الدموية في المخ ، إلى جانب تدريبه للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وعلى نحو متصل ، ذكر مدير إدارة الخدمات الطبية بالوزارة ” الطاهر عبد العزيز” أن الحالات التي خضعت لعمليات القسطرة الدماغية داخل مستشفى معيتيقة تتراوح أعمارها بين 13 إلى 60 عامًا، وأوضح المسؤول الصحفي أن هذه العمليات تعد من العمليات المنقذة للحياة، ذات التكلفة الباهظة والتي تكلف المريض من 30،000 إلى 50,000 جنيه إسترليني وفقا لموقع الوزارة .

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