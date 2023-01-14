سفير فرنسا يؤكد للمشري ونائبه دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

طرابلس 14 يناير 2023 ( وال ) – استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” رفقة نائبه الثاني “عمر بوشاح” اليوم السبت، بمقر المجلس بطرابلس، سفيرَ فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج “.

وذكر المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته بالفيسبوك أن الجانبين بحثا العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد ، ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال .

من جهته أكد السفير الفرنسي على دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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