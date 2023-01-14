رئيس الأركان العامة للجيش الليبي،يقوم بزيارة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية .

طرابلس 14 يناير 2023 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بزيارة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية “مدرسة المشاة والمدرعات”.

وحضر الحداد الجمع الصباحي لمنتسبي عدد من الإدارت العسكرية بالجيش الليبي وجه خلاله كلمة لضباط وضباط صف وجنود الجيش الليبي، حثهم على العمل معاً لإبراز الدور الحقيقي للعسكريين والنهوض بالمؤسسة العسكرية.

وعقب الجمع عقد اجتماعاً تم خلاله مناقشة بعض المواضيع ذات العلاقة، لتنفيذ الخطة الموضوعة من رئاسة الأركان العامة، حول إعادة تنظيم وبناء المؤسسة العسكرية وتطويرها.

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