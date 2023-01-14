ليبيا نيوز

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي،يقوم بزيارة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 يناير 2023 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بزيارة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية “مدرسة المشاة والمدرعات”.

  وحضر الحداد  الجمع الصباحي لمنتسبي عدد من الإدارت العسكرية بالجيش الليبي وجه خلاله كلمة لضباط وضباط صف وجنود الجيش الليبي، حثهم على العمل معاً لإبراز الدور الحقيقي للعسكريين والنهوض بالمؤسسة العسكرية.

وعقب  الجمع عقد اجتماعاً  تم خلاله مناقشة بعض المواضيع ذات العلاقة، لتنفيذ الخطة الموضوعة من رئاسة الأركان العامة، حول إعادة تنظيم وبناء المؤسسة العسكرية وتطويرها. 

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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