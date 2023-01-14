وزير النفط والغاز يشارك في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر عبر الفيديو .

طرابلس 14 يناير 2023 (وال)- شارك وزير النفط والغاز ” محمد عون ” في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر عبر الفيديو التي تستضيفها الهند .

و أوضح الوزير في كلمته أنّ دولة ليبيا تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة،مشيرا الى أن ليبيا تصدر معظم انتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الازمة العالمية وأنّ مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الاخرى ،داعيا الدول الصديقة للاستثمار في البلاد وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد 2011م .

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