المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه المواطنين إلى احتمال سقوط أمطار غزيرة على مناطق الشمال الشرقي .

طرابلس 14 يناير 2023 م (وال)-نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى احتمال سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة يوم غد الأحد على بعض مناطق الشمال الشرقي لليبيا.

وتوقع المركز في منشور على صفحته الرسمية سقوط امطار جيدة الى غزيرة احيانا على مناطق شمال شرق ليبيا يوم الغد مصحوبة بخلايا رعدية ونزول حبات البرد خاصة على المناطق الممتدة من (المرج -الجبل الاخضر-درنة والدواخل) مع رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وأضاف المركز أن الأمطار ستتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى من السادة المواطنبين قاطنين هذه المناطق أخد الحيطة والحذر والانتباه لذلك.