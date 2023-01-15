المشري يبحث مع السفير الجزائري العلاقات الثنائية والخطوات المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري.

طرابلس 14 يناير 2023 م (وال)-بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم السبت مع سفيرَ الجزائر لدى ليبيا ” سليمان شنين” العلاقات الثنائبة والخطوات المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري ,وذلك بحضور النائب الثاني للمجلس “عمر بوشاح” ونائب السفير ” العربي بن عودة” .

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن المشري أكد خلال اللقاء على ما توليه ليبيا من أهمية لعلاقاتها مع الشقيقة الجزائر، مشددا على ضرورة توظيف العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين,

بدوره أكد السفيرالجزائري حسب المكتب الاعلامي على العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل المشترك على مزيد دعمها وتطويرها، مبرزا في ذات السياق دور هذه الزيارات في تنمية التعاون وتنويع مجالاته.

كما تناول اللقاء الخطوات المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ للوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال,وفقا لذات المصدر.