طرابلس 14 يناير 2023م (وال) ـ شرعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم السبت في نشر القوائم المبدئية للمسجلين بالسجل الانتخابي لبلديات “بني وليد، تينيناي، المردوم وزويلة.

وأوضحت اللجنة انها نشرت القوائم بمراكز الاقتراع المسجل بها الناخبين، وعبر الصفحة الرسمية للجنة المركزية، وصفحات اللجان الفرعية للبلديات الأربع المذكورة.

ودعت اللجنة المركزية المسجلين بالسجل الانتخابي لكل بلدية وأصحاب المصلحة الاطلاع على قوائم النشر المبدئية بغية التأكد من صحة البيانات وعدم تعارضها مع اللوائح التنظيمية

وبحسب اللجنة فان عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية بني وليد بلغ (17,304) ناخبا وناخبة منهم (12,062) من الذكور أي بنسبة (70 %) من إجمالي المسجلين، و (5,242) من الإناث أي ما نسبته 30% ، فيما بلغ العدد الكلي للمسجلين بسجل الناخبين ببلدية المردوم ( 1,239 ) ناخبا وناخبة منهم ( 773) ناخبا من الذكور أي ما نسبته 62% من إجمالي المسجلين فيما بلغ عدد الإناث المسجلين( 466) ناخبة بنسبة بلغت 38% من العدد الكلي

وبلغ العدد الكلي للمسجلين بسجل الناخبين لبلدية تينيناي (1,533) ناخبا وناخبة منهم (929) ناخبا من الذكور أي ما نسبته 60% من إجمالي المسجلين فيما بلغ عدد الإناث المسجلين (604) ناخبة بنسبة بلغت %40، في حين بلغ عدد المواطنين المسجلين بسجل الناخبين لبلدية زويلة (1,182) ناخبا وناخبة منهم (806) من الذكور أي بنسبة بلغت (68 %)من إجمالي المسجلين، و (376) من الإناث أي ما نسبته %32.