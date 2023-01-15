المجلس البلدي غريان يرحب بتحديد موعد لإنتخابات المجلس يوم 4 من فبراير القادم .

غريان 15يناير 2023 (وال) – رحب المجلس البلدي غريان ، بتحديد موعد لإنتخابات المجلس البلدي يوم 4 من فبراير القادم من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية .

وذكر المجلس البلدي أنه بعد مطالبات عديدة من قبل البلدية ورغم ظروف الحرب والأزمة السياسية تم الموافقة على التعجيل بالانتخابات مع التأكيد على أحقية المدينة في مطالباتها السابقة بحقوقها وأراضيها وعدم السماح بالتفريط فيها .

وعبر المجلس البلدي عن تمنياته بالتوفيق للمترشحين في الانتخابات ، داعيا السادة المواطنين للمشاركة في عملية الاقتراع وعدم العزوف .

…(وال غريان)…