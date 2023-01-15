الأمين العام للأمم المتحدة: الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد لتجنب حدوث كارثة مناخية.

نيويورك 15 يناير 2023 م ( وال ) – قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إن الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق به للمضي قدما إذا أراد العالم تجنب حدوث كارثة مناخية، داعيًا إلى “ثورة” في مصادر الطاقة المتجددة من أجل خلق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

وأضاف في رسالة مصورة إلى الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: “إن مصادر الطاقة المتجددة هي فقط التي يمكنها أن تحمي مستقبلنا، وتسد فجوة الوصول إلى الطاقة، وتحقق الاستقرار في الأسعار وتضمن أمن الطاقة”.

وحذر في رسالته، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، من أن العالم لا يزال مدمنًا على الوقود الأحفوري، وأن هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية آخذ في أن يصبح بعيد المنال بصورة سريعة.

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