ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين.

جنين 15 يناير 2023 (وال) -استشهد الشابان عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية عند مفترق جبع ، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما.

وأضافت أن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين أعلنت عن استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، في الثاني من الشهر الجاري ، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.

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