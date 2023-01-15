ابوجناح يقوم بزيارة تفقدية للمرافق الصحية بزليتن للوقوف على المشاكل التي تعيق عملها وسبل حلحلتها .

زليتن 15 يناير 2023 م ( وال ) – أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح ” رفقة وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات أمس السبت زيارة تفقدية إلى عدد من المرافق والمستشفيات والمراكز الصحية بمدينة زليتن للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملهم وسبل حلحلتها .

وذكرت وزارة الصخة عبر صفحتها بالفيسبوك أن “ابوجناح ” استمع خلال هذه الزيارة إلى نواقص ومتطلبات هذه المرافق ، مؤكدا دعمه الكامل لإنعاش القطاع الصحي بالمدينة خاصة والبلاد عامة بما يخدم المواطن.

كما اطلع الوزير على آلية سير العمل بالمرافق الصحية داخل المدينة في يتعلق بإجراء عمليات القلب المفتوح ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل الذي أطلقته وزارة الصحة.

وفي ختام هذه الزيارة اصدر ” ابوجناح ” توجيهاته ل ” 5 “مراكز صحية بالمدينة بالعمل على مدار 24 ساعة تخفيف الحمل على المدن المجاورة للمدينة وإتاحة فرصة أكبر لخدمة المواطنين.

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