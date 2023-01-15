مستشفى بن سينا يستضيف ورشة عمل حول القدم السكري .

سرت 15 يناير 2023 (وال) – يستضيف مستشفى بن سينا التعليمي خلال الفترة من ” 1-3 ” فبراير القادم فعاليات ورشة العمل السادسة حول القدم السكري التي تنظمها مجموعة العمل السكري الليبية برعاية اللجنة الوطنية العليا لمرض السكر برعاية مستسفى بن سينا بالتعاون ادارة الخدمات الصحية وشركة راما للمستلزمات الطبية تحت شعار ” القدم السكري الواقع والطموح ” .

وتتضمن فعاليات ورشة العمل التي يشارك فيها اساتذة استشاريين واخصائيين واطباء من مستشفبات طرابلس المركزي ، الحوادث ابوسليم ، مستشفى الخمس التعليمي ، مركز مصراتة الطبي ، مستشفى الهواري بنغازي ، مستشفى درنة الطبي ، مركز السكر والغدد الصماء طرابلس ، مركز السكري بنغازي ، مركز السكري سبها ، مركز السكري الخمس .

القاء المحاضرات العلمية وتنظيم الجلسات العلمية والكشوفات لعدد من الحالات المرضية .

( وال)