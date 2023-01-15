مُدير إدارة الخِدمة الاِجتماعية بوزارة والتعليم تبحث مع مُدير إدارة شؤون المَساجد تَنفِيذ الحَملات التّوعوية للتلاميذ والطلاب .

طرابلس 15 يناير 2023 (وال)- بحثت مُدير إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي بوزارة التربية والتعليم “نادية البكوش” مَع مُدير إدارة شؤون المَساجد بالهَيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية “عبد السلام عمار”، ومُدير وحدة المَنشورات والدّعوة بالهَيئة “صلاح الزاوي”، ومُدير إدارة الشؤون الثقافية الدّعوية تَنفِيذ الحَملات التّوعوية مِنْ خِلال الوعاظ وخُطباء المَساجد ووضع خُطط عَمل قصيرة وطويلة الأمَد، من حيث التّوعية السلوكية والحَد مِنْ المَشاكل والإنحرافات لدى التلاميذ والطلاب .

كما تمّ خِلال الاِجتماع الذي عُقد بقاعة الاِجتماعات بدِيوان الوزارة،مناقشة آليات التّعاون بين الإدارة والهَيئة والاتّفاق على عَقد اِجتماع تَنظيمي لتأطير العمل بشكل رسمي بما يضمن توحيد الخِطاب التوعوي في الجانب السلوكي.

وال..