القائم بأعمال سفارة اندونيسيا : نتطلع لتعزيز التعاون الصحي مع ليبيا

طرابلس 15 يناير 2023 (وال) -قال القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ” ديدي رفاعي ” إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح” مع القائم بالأعمال الاندونيسي صباح اليوم الأحد بديوان الوزارة بطرابلس.

وبحث الاجتماع سبل تقديم الدعم الصحي للمهاجرين في ليبيا وتوفير الأدوية لهم، إلى جانب استجلاب عناصر طبية اندونيسية للرفع من كفاءة المستشفيات الواقعة بالمناطق النائية.

وأكد “أبوجناح” أن وزارة الصحة الليبية ترحّب بالتعاون اندونيسيا في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا.

من جانب آخر، ذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” الذي حضر الاجتماع، أن ليبيا ترغب في تعزيز التعاون مع دولة إندونيسيا في 20 مشروعا والتباحث في هذا الشأن من خلال فريق فني مشترك.

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