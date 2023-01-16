الصين تدعو إسرائيل إلى التوقف عن الاستفزازات في فلسطين

طرابلس 15 يناير 2023 (وال) -دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الأحد، إسرائيل إلى “التوقف عن الاستفزازات” في فلسطين “تفاديا لتفاقم الأوضاع”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الصيني في أول زيارة لمصر (ضمن جولة إفريقية) منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي.

وقال جانغ إن “القضية الفلسطينية مسألة جوهرية بالشرق الأوسط، وفي الآونة الأخيرة نشعر بالقلق من التطورات الأخيرة في فلسطين”.

ودعا الأطراف المعنية إلى “الالتزام بالقرارات الدولية والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس والتحلي بضبط النفس والهدوء تفاديا لمزيد من تصاعد التوترات، وخاصة على إسرائيل التوقف عن الاستفزازات تفاديا لتفاقم الأوضاع”.

كما دعا جانغ المجتمع الدولي إلى دعم مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والأرض مقابل السلام وتفعيل المفاوضات ودعم الفلسطينيين لإيجاد حل عادل للقضية.

ومنذ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

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