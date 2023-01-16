عميد بلدية طبرق يستعرض مع وفد من اليونسيف المشاكل التي تواجه القطاعات بالبلدية.

طبرق 15 يناير 2023م (وال)- بحث عميد بلدية طبرق ” فرج بوالخطابية ” مع وفد من منظمة اليونيسيف برئاسة ” ميكيلي سيرفادي ” دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في دعم البلديات والوقوف على مشاكلها .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم بديوان البلدية الاحتياجات والصعوبات التي تواجه قطاعات الصحة والتعليم والأطفال والهجرة والدعم النفسي.

وأكد ” بوالخطابية ” أن أي دعم مقدم من أي منظمة يجب أن يكون عن طريق البلدية باعتبارها الجهة الوحيدة المطلعة على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه تلك القطاعات.

وحضر اللقاء عضو المجلس التسييري ” عبدالكريم بوطابونة ” ووكيل ديوان البلدية ” مسعود الوهراني ” ومدير الموارد البشرية بالبلدية ” جاد المولى خليل ” ومدير مكتب الشؤون القانونية ” عبدالعزيز اكريم ” .

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