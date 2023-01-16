المنتخب الوطني للاعبيين المحليين يواصل تدريباته التحضيرية لمواجهة نظيره الموزمبيقي.

الجزائر 16 يناير 2023 ( وال ) – يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبيين المحليين تدريباته التحضيرية لمواجهة نظيره الموزمبيقي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر.

ويدخل المنتخب بقيادة المدرب الفرنسي ” مارتينيز ” ، مباراة موزمبيق المقبلة بخيار الفوز لبقاء أمل التأهل إلى الدور المقبل بعد الخسارة أمام الجزائر في مباراة الأولى ، ومن ثم البحث في اللقاء الختامي أمام أثيوبيا السبت المقبل على نتيجة إيجابية تدعم فرصة حضوره في ربع نهائي النسخة التاسعة للكأس .