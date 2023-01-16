ليبيا نيوز

المنتخب الوطني للاعبيين المحليين يواصل تدريباته التحضيرية لمواجهة نظيره الموزمبيقي.

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجزائر 16 يناير 2023 ( وال ) – يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبيين المحليين تدريباته التحضيرية لمواجهة نظيره الموزمبيقي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر.

       ويدخل المنتخب بقيادة المدرب الفرنسي  ” مارتينيز ” ، مباراة موزمبيق المقبلة بخيار الفوز لبقاء أمل التأهل إلى الدور المقبل بعد الخسارة أمام الجزائر في مباراة الأولى ، ومن ثم البحث في اللقاء الختامي أمام أثيوبيا السبت المقبل على نتيجة إيجابية تدعم فرصة حضوره في ربع نهائي النسخة التاسعة للكأس .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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