أبو جناج يقوم بجولة داخل أقسام مستشفى طرابلس الجامعي ويقف على المشاكل التي تعيق العمل وسبل معالجتها .

طرابلس 16 يناير 2023 م ( وال ) – أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” الأحد زيارة موسعة داخل أقسام مستشفى طرابلس الجامعي للوقوف على أوضاع سير العمل بها.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الفيسبوك تضمنت الزيارة متابعة أوضاع قسم الإشعاعي للأورام للوقوف على احتياجاته وتوفير النواقص من المستلزمات الطبية بما يضمن تواصل سير العمل بالشكل المطلوب ، إلى جانب متابعة آلية العمل داخل مصنع المحاليل الوريدية لرفع قدرة الإنتاجية من ” 1000″ كيس إلى ” 2000 ” كيس يوميا لتغطية كامل المستشفى وغيرها من مراكز الصحية.

كما تجول ” أبوجناح ” داخل أ قسام عمليات زراعة القسطرة للوقوف على سير العمل بها وضمان انسيابيتها بما يعزز برنامج توطين العلاج بالداخل عبر جلب مستشارين متخصصين وتوفير المستلزمات الطبية لها .

وأشار المصدر ذاته أن وزير الصحة خلال تفقده لقسم الطوارئ والعناية الفائقة بالمستشفى وجه بضرورة إجراء أعمال صيانة للقسم وتوفير ” 25 ” سرير للعناية الفائقة لتوفير إمكانية استقبال أوسع للمرضى.

كما اطّلع ” أبوجناح ” خلال هذه الزيارة على النسب المنجزة لأعمال أقسام النساء والولادة والحضانات حيث أصدر تعليماته بضرورة فتحها خلال فترة لا تزيد على شهرين مع توفير كافة المعدات الخاصة بها.

وفي ختام الزيارة أكد الوزير دعمه الكامل للمستشفى الجامعي خاصة والمرافق الصحية بالبلاد عامة وتوفير الميزانيات اللازمة لتطويرها إلى جانب دعم الكوادر الوظيفية.

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