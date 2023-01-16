مركز ضمان الجودة يمنح الاعتماد البرامجي لكلية الهندسة بجامعة صبراتة .

طرابلس 16 يناير 2023 م ( وال ) – اصدر مدير المركز الوطني لضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية” عبدالله عبد الجليل ” قرارا يقضي بمنح الاعتماد البرامجي لكلية الهندسة بجامعة صبراتة .

وتضمنت المادة الاولي من القرار منح الاعتماد البرامجي لمدة ثلاث سنوات لكلية الهندسة بالجامعة في البرامج التعليمية البكالوريوس في ( الهندسة الميكانيكية – هندسة الاتصالات – الهندسة الميكانيكية – الهندسة المدنية الكائنة بمدينة صبراتة .

واشترطت المادة الثانية من القرار الذي صدر تحت رقم 22 لسنة 2023 على الجامعة الاخذ والتأكيد والالتزام بالملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير فريق تدقيق الاعتماد البرامجي مطالبا إدارة ضمان الجودة متابعة ذلك دوريا .

وشددت المادة الثالثة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ، والزام الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ .

…..( وال ) …..