تراجع أسعار النفط بعد موجة ارتفاع.

لندن 16 يناير 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين ، بعدما سجلت العقود مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي ، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الطلب من الصين مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي عند 84.56 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.84 في المائة عن سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.79 في المائة عند 79.23 دولار للبرميل عن سعر التسوية السابق.

وتشهد أسواق النفط اليوم انخفاضا تصحيحيا في الأسعار بعد ارتفاع عقود النفط الأسبوع الماضي بأكثر من 8 في المائة وساهم في ارتفاع الأسعار التوقعات بزيادة الطلب على الذهب الأسود من الصين بعد أن خففت سلطات البلاد قيود فيروس كورونا.

.. ( وال ) ..