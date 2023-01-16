الاحتفال بالكلية العسكرية بطرابلس، بتخريج دورتي( آمري سرايا وفصائل إستطلاع ) و ( آمري سرايا مخابرة ).

طرابلس 16 يناير 2023 (وال)- احتفل بمسرح الكلية العسكرية بطرابلس، بتخريج دورتي “آمري سرايا وفصائل إستطلاع”، و”آمري سرايا مخابرة”، للعام الدراسي 2021 – 2022م.

وحضر الحفل رئيس جهاز التفتيش العام، ورئيس أركان القوات البحرية، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ورئيس هيئة الإمداد والتموين، وعدد من مدراء الإدارات العسكرية، وآمري المؤسسات التعليمية، وعدد من ضباط ومنتسبي الجيش الليبي.

و تم في ختام الحفل الاعلان عن النتائج، وتوزيع شهائد التخرج على الخريجين، وتكريم كل من ساهم في إنجاح هذه الدورات.

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