ليبيا نيوز

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 يناير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة على ليبيا لليوم الاثنين .

    ملخص : نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين القادمين .

 – راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

 السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل ويكون نشاطها ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى  تتراوح مابين (20-16)مْ وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

 – الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

      بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ.

 – الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

 السماء  صافية ، والرياح  جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الحمادة و غدامس ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ .

  – السرير-تازربو-الكفرة:-

    السماء  صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

  – غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:23) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:09

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وكالة الأنباء الليبية

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