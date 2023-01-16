الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين .

طرابلس 16 يناير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة على ليبيا لليوم الاثنين .

ملخص : نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين القادمين .

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل ويكون نشاطها ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-16)مْ وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الحمادة و غدامس ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ .

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:23) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:09