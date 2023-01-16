المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ينظم ندوة علمية احياء للذكرى الخامسة والستين لوفاة المناضل بشير السعداوي .

طرابلس 16يناير 2023 ( وال ) – ينظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري ، ندوة علمية احياء للذكرى الخامسة والستين لوفاة المناضل بشير السعداوي ضمن الموسم الثقافي السنوي للعام 2023 .

وأفاد المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن فعاليات الندوة ستنطلق عند الساعة الرابعة والنصف مساءاً يوم الثلاثاء بقاعة المجاهد بالمركز وتستمر يوم الاربعاء خلال فترتي الصباح والمساء في جلستين علميتين .

وأضاف المركز أنه سيكون على هامش الندوة معرض للوثائق والمخطوطات والكتب ذات الصلة بالموضوع .

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