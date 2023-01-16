باتيلي عقب لقائه أطفال سرت : على جميع الأطراف السياسية تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال ، لأنهم مستقبل ليبيا الحقيقية.

سرت 16 يناير 2023 م ( وال ) – عبرالمبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبدالله باتيلي” عن سعادته بلقائه أمس الاحد عدد من الأطفال بمدينة سرت .

وقال “باتيلي ” في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر ” كبقية أطفال ليبيا ، يستحق هؤلاء العيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص” ، حاثا جميع الأطراف السياسية على تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال ، لأنهم مستقبل ليبيا الحقيقية.

وجاء هذا اللقاء عقب انتهاء أعمال اليوم الأول من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) بسرت .

وقال مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع، إن اللجنة تابعت نتائج تنفيذ ما توصلت إليه في اجتماعاتها التسعة السابقة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضا ملف تبادل المحتجزين بين الجانبين.

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