تواصل اجتماعات لجنة (5+5) بسرت بحضور ( باتيلي ) .

سرت 16 يناير 2023 م (وال) – واصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) صباح اليوم الإثنين اجتماعها العاشر بمقرها الدائم بمدينة سرت بحضور الممثل الخاص للأمين العام – رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” عبد الله باثيلي ” والوفد المرافق له .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت بأن اللجنة تواصل اجتماعها في جلسات مغلقة لمناقشة ما توصلت اليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بتثبيت استمرار وقف إطلاق النار ، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية ، وتبادل ااموقوفين ببن الطرفين ، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين وبحث توحيد المؤسسة العسكرية ومطالبة الاطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جينيف بكل بنودها .

(وال- سرت)