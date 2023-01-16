جهاز مكافحة المخدرات مصراتة يلقي القبض على ليبي وآخرين بحوزتهم قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وممنوعات أخرى .

طرابلس 16 يناير 2023 (وال)- تمكن أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع مصراتة بالتعاون مع قوة المهام الخاصة التابعة للجهاز من القبض على شخص ليبي الجنسية من مواليد 1992 والمطلوب في عدة قضايا مخدرات وبرفقته أشخاص آخرين وبحوزتهم قطعة كبيرة من مخدر الحشيش ما يعرف بالقرصة وعدد (240) قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للتجارة و(7) أقراص نوع أكستر + قرص ونصف نوع ترامادول .

وتمت عملية القبض بعد اخد الاذن من النيابة بمداهمة حجرة بجوار منزله الكائن بمنطقة رأس التوته ضبط خلالها عدد (48) علبة معدنية 500M نوع OBOLON وعدد (17) علبة كرتونية سعة 1 لتر نوع PENASOL عنب خارجي.

كما تم خلال العملية ضبط عدد(8) قنينات زجاجية سعر لتر نوع VODKA خمر خارجي و(11) قنينة بلاستيك سعة لتر ونصف خمر محلي و (6) جالونات سنة 20 لتر خمر محلي.

كما تمكن اعضاء المكافحة من ضبط (3) جالونات خمسة لتر خمر محلي و (6) قنينات سعة نصف لتر خمر محلي وبرميل سعة (50) لتر وبرميل سعة (200) لتر سائل جاهز للتصنيع

وصندوق ذخيرة به 5 قوادف أر بي جي ومركبة نوع هونداي أزيرا سوداء اللون بدون لوحات .

وذكر المكتب الاعلامي ان الإجراءات القانونية اتخذت من حيث الاختصاص باحالة المتهمين الى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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