رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة ملف مرضى العقم.

طرابلس 16 يناير 2023 (وال) – بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، مع وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال” ، المشكلات التي يعاني منها مرضى العقم.

وتناول الاجتماع سبل توفير العلاج بالداخل لهذه الفئة، وضرورة دعم المراكز العامة المتخصصة في هذا المجال بشكل عاجل، بالإضافة إلى تضمين الأدوية التخصصية لهؤلاء المرضى ومراقبتها حتى وصولها إلى مستحقيها.

وتطرق اللقاء إلى حصر الحالات المستعصية التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالخارج، وفق رؤية واضحة ومعايير محددة.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع لدعم هذه الشريحة من المرضى، والمُضي قُدما نحو توفير العلاج لهم من قبل الجهات المعنية.

وأكد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم و رابط الكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج ، لتسهيل إيصال الخدمات لكل مريض ، وتخفيف المعاناة على المواطنين.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد بديوان المحاسبة ، حضره عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، ومستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة عن ملف العقم

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