وزير التّعليم يناقش مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا التعاون لتدريب مدرسي اللغة الانجليزية.

طرابلس 16 يناير 2023 م ( وال ) – بحث وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” اليوم الاثنين بطرابلس مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كاثرين وايلد”، والمدير المساعد للمجلس الثقافي البريطاني “فيصل الناجح” افاق التعاون الثنائي لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية وتطوير طرق تدريس اللغة بالمدارس والمؤسسات التعليمية لطلاب مراحل التّعليم المختلفة وفق أحدث الأساليب التربوية والعلمية .

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون التّربوية “مسعودة الأسود”، ومُدير المركز العام للتدريب وتطوير التّعليم المُكلّف “عبد السلام الصغيّر”، ومُدير البرامج بالمجلس “هدى الخوجة”، ومستشارة برامج اللغة الإنجليزية بالمجلس، أمينة الشيباني” مناقشة التعاون بين الوزارة والمجلس لتدريب عَدد من مُعلِّمي اللغة الإنجليزية طرق تدريس اللغة ، باعتبار أنها لغة أساسية للطلاب من الصف الأول من التّعليم الأساسي.

وأكد وَزِير التّعليم “موسى المقريف” حرص الوزارة واِستعدادها للتعاون مع السفارة ، والمَجلس الثقافي البريطاني لتنظيم دورات للرفع من كفأه مدرسي اللغة الإنجليزية ولتطوير تدريس هذه المادة “مُساهمة من الجانب البريطاني في تطوير منظومة التّعليم بليبيا.

بِدَورِها، أكّدت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كاثرين وايلد” استعدادهم للتعاون لِتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا، معربة عن سَعادتها في اِستمرار التعاون، والتواصل بين الجانبين لِخلق فُرص تعاون أكبر، مُشيرة في حدِيثها إلى منحة تشيفنينج التي تُموّلها وزارة الخارجية البريطانية وتحظى بمُشاركة طلاب ليبيين فيها.

وفِي خِتام اللقاء سلّمت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا وزير التّعليم دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي للتّعليم السنوي الذي سَيعقد في لندن خِلال الفترة من 7 – 10 مِنْ مايو القادم .