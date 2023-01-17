وزير الصحة يتفقّد مستشفى علاج مرضى السكر والغدد الصماء بطرابلس .

طرابلس 16 يناير 2023 م ( وال ) – قام نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” اليوم الاثنين بجولة تفقد خلالها سير العمل والخدمات الصحية المقدمة في مستشفى علاج مرضى السكر والغدد الصمّاء بطرابلس،

وأطلع وزير الصحة على أقسام ووحدات المستشفى والأجهزة والمعدات التي تضمها ” مستمعا إلى ملاحظات عدد من المرضى والمترددين على المستشفى عن الحالة الصحية والخدمات الصحية المقدمة لهم.

والتقى الوزير بالكادر الطبي والصحي لمعرفة المعوقات التي تواجه سير العمل بهذا المرفق الصحي لتذليلها وكذلك الاحتياجات والمقترحات التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وشدد على الإسراع في استكمال الصيانة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

كما تجوّل بأقسام التحاليل، والعناية الفائقة، والعلاج الطبيعي، ومخازن الأدوية، وتابع ما تمّ إنجازه من أعمال لصيانة هذه الأقسام ،

يذكر أن الزيارات الميدانية لوزير الصحة مستمرة لعموم المرافق الصحية في ليبيا، بهدف تحسين الأداء وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المؤسسات الصحية .

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