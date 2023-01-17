ابوجناح ووزير الداخلية المكلف يستعرضان أوضاع مديريات الامن بالجنوب وسبل دعمها.

طرابلس 16 يناير 2023م ( وال ) – ناقش وزير الداخلية المكلف ” عماد الطرابلسي ” مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” أوضاع مديريات الامن بالجنوب وسبل دعمها لفرض الأمن والاستقرار داخل مناطق ومدن المنطقة الجنوبية.

وأطلع ” الطرابلسي ” نائب رئيس الحكومة – خلال اللقاء الذي عقد بينهما بديوان وزارة الداخلية في طرابلس – على الخطة الأمنية التي أطلقتها الوزارة لتأمين العاصمة طرابلس ومراحلها لتأمين المنطقة الغربية بالكامل، وتنفيذها في العديد من المناطق الأخرى بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع”فيسبوك”.

وحضر اللقاء مدير مكتب وزير الداخلية ومستشاره ورئيس مكتب الشؤون السرية، ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه للشؤون الأمنية والشؤون السياسة.

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