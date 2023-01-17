أبوجناح يستعرض مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سبل استئناف مشاريع البنية التحتية المتوقفة بالمنطقة الجنوبية.

طرابلس 16 يناير 2023م (وال ) – خصص الاجتماع الذي عقده نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف ” رمضان أبو جناح ” مع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ” محمود عجاج “، لمناقشة مشاريع البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية .

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لــ ” أبوجناح ” فان الاجتماع الذي حضره مستشار نائب الرئيس لشؤون المواصلات والإسكان استعرض المشاريع الاستراتيجية من بينها محطة الرفع سبها وغيرها من المشروعات المستهدف تنفيذها في خطة عامي 2022 و2023، التي تستهدف كافة مناطق وبلديات المنطقة الجنوبية.

وتناول الاجتماع ملف الشركات الأجنبية المتعاقد معها في السابق وعقود متوقفة ومتعثرة، وبحث آلية حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الشركات للعودة إلى ليبيا واستئناف مشاريعها بالمنطقة، إضافة إلى مناقشة ملف الميزانية التنمية المخصصة للمنطقة الجنوبية في الماضي.

وأكد ” أبوجناح ” خلال الاجتماع على ضرورة توزيع المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية على كل بلديات المنطقة الجنوبية، والاستعجال بتنفيذ المشاريع التي ذات أهمية.

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