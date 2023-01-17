صدور كتاب “الاقتصاد الصهيوني الغاصب والاقتصاد الفلسطيني الأسير”

دمشق 17 يناير 2023 (وال) _ صدر حديثًا عن “مركز دراسات الوحدة العربية” كتاب “الاقتصاد الصهيوني الغاصب والاقتصاد الفلسطيني الأسير” للباحث أحمد السيد النجار.

ويتضمّن الكتاب، وفقًا للناشر، بيانات شاملة وتحليلًا عِلميًا لتطوّر الاقتصادين الفلسطيني والصهيوني حتى عام 2022، حيث يرصد مؤلفه وضْع الاقتصاد الفلسطيني المُحاصَر تحت الوصاية الاستعمارية البريطانية والغطرسة الصهيونية، كما يطرح المسارات المُمكنة لتطوّره في الظروف الراهنة، إلى جانب رصده مراحل تطوّر الاقتصاد الصهيوني ومساعيه إلى الهيمنة، ودور المساعدات المالية والعينية الهائلة في مَنحِه شروط الاستمرار.(وال _ دمشق) ح م

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