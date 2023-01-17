متابعة مستجدات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاسكان الشبابي .

طرابلس 17 يناير 2023 ( وال )- تابع الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بطرابلس ، مستجدات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة .

وضم الاجتماع وزير الشباب رئيس اللجنة العليا للمبادرة ” فتح الله الزني ” ، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد اللافي ” ، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ، ومدير عام الشركة الليبية للتهيئة العمرانية ، ومدير عام صندوق تيسير الزواج ، ورئيس غرفة المراجعة للمبادرة ، ومسؤولي الفرق التقنية بالجهات التنفيذية للمبادرة .

واستعرض الاجتماع العملية الإجرائية للمطابقة لدى الجهات المختصة ، وتحديد آلية عمل مشتركة بين هذه الجهات لضمان سرعة الإنجاز في التنفيذ .