ليبيا نيوز

متابعة مستجدات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاسكان الشبابي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17 يناير 2023 ( وال )- تابع الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بطرابلس ، مستجدات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة .

     وضم الاجتماع وزير الشباب رئيس اللجنة العليا للمبادرة ” فتح الله الزني ” ، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد اللافي ” ، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ، ومدير عام الشركة الليبية للتهيئة العمرانية ، ومدير عام صندوق تيسير الزواج ، ورئيس غرفة المراجعة للمبادرة ، ومسؤولي الفرق التقنية بالجهات التنفيذية للمبادرة .

     واستعرض الاجتماع العملية الإجرائية للمطابقة لدى الجهات المختصة ، وتحديد آلية عمل مشتركة بين هذه الجهات لضمان سرعة الإنجاز في التنفيذ .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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