صدور كتاب “الاستراتيجيات التسويقية وفق مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للأعمال”

الكويت 17 يناير 2023 (وال) _ صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب “الاستراتيجيات التسويقية وفق مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للأعمال UNGC” من تأليف الدكتور سعد محسن ناجي، وهو باحث اقتصادي ورجل أعمال من العراق وعضو مجلس الأعمال العراقي في الأردن، صاحب خبرات عملية في عدة شركات كرئيس مجلس الإدارة، عضو في عدة غرف تجارية واقتصادية، له العديد من الأبحاث في مجالات الاقتصاد عربيًا ومع الأمم المتحدة.

يقول المؤلف في تظهيره لكتابه: أدرك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث أطلق في خطابه عام 1999 أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم حول مبادئ القيم الإنسانية التي يجب أن تتمتع بها مجتمعات الأعمال والتي تشمل عشرة مبادئ في أربعة مجالات وهي حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد، وسرعان ما تحولت هذه المبادرة إلى ما يطلق عليه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي يهدف إلى استدامة الشركات ومجتمعات الأعمال من خلال دمج المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات وإرساء ثقافة النزاهة لمجتمعات الأعمال، وبعد عام 2003 حدث التغير الكبير في النظام السياسي والاقتصادي في العراق الذي أدى إلى نظام انفتاح اقتصادي كبير مصحوب بأزمات ونكسات متكررة لأسباب محلية وإقليمية وعالمية، محلية ناجمة عن الحرب الأهلية والحرب على داعش وتقلبات الأسواق النفطية وعدم الاستقرار السياسي، وإقليمية نتجت عن الحرب السورية وإفلاس الحكومة اللبنانية وإعادة الحصار على إيران، أما عالميًا فلا زالت الأسواق تعاني من الأزمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008 والتي أدت إلى ركود عالمي واجتاحت جائحة الكوفيد العالم مما أدى إلى إغلاقات اقتصادية مؤلمة كسرت شبكة التزويد العالمية وتسببت بتراجع اقتصاديات الدول تلتها مباشرة الحرب الروسية الأوكرانية التي خلفت تصدعات في شبكة التزويد الغذائي العالمي، وتزامن هذا كله مع موجة جفاف هائلة تأثر العراق بها بشدة، هذه الأزمة التي تركت الحكومات عاجزة عن إيجاد حلول سريعة كما الحال في مؤتمر القمة العالمية للمناخ “كوب 27” المنعقد في شرم الشيخ 2022، في ظل هذه التغيرات الاقتصادية المتلاحقة أصبحت الحكومات عاجزة عن الإيفاء بواجباتها، مما أكد صواب ما طرحه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات ومجتمعات الأعمال لدعم المجتمعات المدنية. (وال _ الكويت) ح م

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