الجيش الكوري الجنوبي يستأنف التدريبات الميدانية لقوات الاحتياط.

سيئول 17 يناير 2023 م ( وال ) – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أن الجيش يخطط لإعادة التدريبات الميدانية لقوات الاحتياط بعد ثلاث سنوات من تعليقها أو خفض نطاقها بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إلى أنه اعتبارًا من 2 مارس المقبل ستبدأ التدريبات الميدانية على نطاق واسع، مبينة أنها ستطبق مجموعة من إجراءات مكافحة كورونا مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للجائحة.

وأوضحت أنه سيطلب من جنود الاحتياط المشاركين في التدريب الميداني الخضوع لاختبار كورونا قبل دخول القاعدة، بينما سيتم تقليل عدد القوات التي ستشترك في استخدام نفس الثكنات.

ويأتي استئناف التدريبات في الوقت الذي رفعت فيه البلاد جميع قواعد مكافحة كورونا باستثناء فرض استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة.

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